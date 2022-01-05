Мурат Нуртлеу назначен первым зампредседателя КНБ

Мурат Нуртлеу освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан. говорится в указе главы государства.

Мурат Нуртлеу родился 11 марта 1976 года в Алматы.

Образование:

Факультет Международных отношений КазНУ им. аль-Фараби (1998).

Опыт работы:

1998-1999 — Референт, атташе Службы Государственного Протокола МИД РК.

1999-2003 — Атташе Посольства РК в Малайзии.

2003-2004 — 2-ой секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

2004-2006 — Советник Министра иностранных дел РК.

2007 — Руководитель Секретариата Министра иностранных дел РК.

2007 — Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

2007-2011 — Руководитель Аппарата Сената Парламента РК.

2011 — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

2011 — Директор Департамента Азии и Африки МИД РК.

2011-2014 — Советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

2014-2016 — Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК.

2016-2019 — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонии по совместительству.

2019-2021 — Помощник Президента РК.

25 февраля 2021 года был назначен заместителем руководителя Администрации президента РК.

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

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