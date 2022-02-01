Данилина высказалась о своем первом финале на AusOpen-2022

Напомним, дуэт теннисисток Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где они в трех сетах проиграли главным фаворитам данных состязаний – чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.

Какой удивительный опыт! Мы стали финалистами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде! Спасибо Беатрис Хаддад Майя за то, что разделила со мной корт в течение двух невероятных недель, и спасибо всем за поддержку на протяжении всего турнира. Анна Данилина

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