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13:44 01.02.2022

Ташкентский зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки

Узбекистан зоопарк Фото: tashkentzoo.uz
Девочке, которую мать закинула в вольер к медведю, администрация Ташкентского зоопарка предложила посещать зоопарк бесплатно, передает Zakon.kz.

Сейчас ребенок находится в больнице. По словам врачей, делается «все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий происшествия», сообщает ТАСС.

Настроение у девочки хорошее, она развлекает медсестер стихотворениями, а мы, в свою очередь, порадовали ее подарками. Дополнительно ей и ее брату мы решили сделать бесплатный вход в Ташкентский зоопарк навсегда, – рассказал врач Собир Тохирович.

После падения девочка была доставлена в больницу и помещена в отделение детской травматологической хирургии и нейрохирургии.

На данный момент она находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается как стабильное.Врач Собир Тохирович

28 января посетительница Ташкентского зоопарка около 12 часов дня на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.

Как уточнили в пресс-службе, в вольере в тот момент находился кавказский бурый медведь Зузу. Зверь сразу же стал следить за тем, что делает женщина около его жилища. Когда девочка упала на землю, животное медленно к ней подошло, обнюхало и отошло. Работники добавили, что этот медведь изначально не агрессивный, а, скорее, общительный и игривый.

Из показаний матери правоохранительным органам стало известно, что женщина в последнее время находилась в глубокой депрессии из-за того, что отец ребенка оставил семью и уехал в Россию.

Установлено, что 31-летняя женщина проживает с двумя малолетними детьми в доме отца, она работает в одном из вузов столицы Узбекистана. По данным телеканала, в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 97 и ст. 25 Уголовного кодекса «Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах».

Оксана Житникова
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