Ташкентский зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки

Сейчас ребенок находится в больнице. По словам врачей, делается «все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий происшествия», сообщает ТАСС.

Настроение у девочки хорошее, она развлекает медсестер стихотворениями, а мы, в свою очередь, порадовали ее подарками. Дополнительно ей и ее брату мы решили сделать бесплатный вход в Ташкентский зоопарк навсегда, – рассказал врач Собир Тохирович.

После падения девочка была доставлена в больницу и помещена в отделение детской травматологической хирургии и нейрохирургии.

На данный момент она находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается как стабильное. Врач Собир Тохирович

28 января посетительница Ташкентского зоопарка около 12 часов дня на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.