Может ли участник выйти из ТОО, забрав свою долю уставного капитала

В Минюсте ответили, что, согласно ст. 29 закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, участник ТОО вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе товарищества или ее часть одному или нескольким участникам данного товарищества по своему выбору.

Отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед третьим лицом допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами (ст. 30 закона). Минюст

Также говорится, что в случае, когда продажа доли по обстоятельствам, не зависящим от продавца, не может быть произведена с соблюдением запрещений или ограничений, участник, желающий продать долю, вправе обратиться к ТОО с требованием выкупить эту долю или разрешить ее продажу третьему лицу.