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Законодательство РК
14:28 01.02.2022

Может ли участник выйти из ТОО, забрав свою долю уставного капитала

можно ли забрать свою долю из ТОО Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанец обратился в адрес Минюста с вопросом: может ли участник ТОО добровольно выйти из состава товарищества, просто забрав свою долю уставного капитала (без отчуждения доли другим участникам), сообщает Zakon.kz.

В Минюсте ответили, что, согласно ст. 29 закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, участник ТОО вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе товарищества или ее часть одному или нескольким участникам данного товарищества по своему выбору.

Отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед третьим лицом допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами (ст. 30 закона).Минюст

Также говорится, что в случае, когда продажа доли по обстоятельствам, не зависящим от продавца, не может быть произведена с соблюдением запрещений или ограничений, участник, желающий продать долю, вправе обратиться к ТОО с требованием выкупить эту долю или разрешить ее продажу третьему лицу.

Выбор одного из этих вариантов производится общим собранием участников товарищества. При согласии товарищества с ограниченной ответственностью на продажу доли третьему лицу его участники сохраняют преимущественное право покупки доли, предусмотренное ст. 31 закона, говорится в ответе.

Лариса Черненко
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