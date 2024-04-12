Принудительный выкуп доли у участника ТОО
Фото: pixabay
Смотрите на ПРАВМЕДИА заседание Клуба корпоративного права. В эфире обсудим вопросы принудительного выкупа доли у участника ТОО. Затронем специфику законодательного регулирования, доктрину и судебную практику.
Также на мероприятии прозвучат ответы на вопросы, которые поступили к нам в редакцию до эфира.
Модератор: Аскар Калдыбаев, Директор Центра корпоративного и банкротного права "Talpyn", к.ю.н., LL.M
Спикеры:
- Сергей Климкин, профессор Университета Нархоз, к.ю.н.
- Игорь Колупаев, советник юридической фирмы "Baker&McKenzie", к.ю.н.
- Елена Нестерова, ассоциированный профессор ВШП "Адилет" Каспийского университета, к.ю.н.
- Светлана Штополь, партнер юридической фирмы "Integrites".
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