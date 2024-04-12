Принудительный выкуп доли у участника ТОО

Фото: pixabay

Смотрите на ПРАВМЕДИА заседание Клуба корпоративного права. В эфире обсудим вопросы принудительного выкупа доли у участника ТОО. Затронем специфику законодательного регулирования, доктрину и судебную практику.

Также на мероприятии прозвучат ответы на вопросы, которые поступили к нам в редакцию до эфира. Модератор: Аскар Калдыбаев, Директор Центра корпоративного и банкротного права "Talpyn", к.ю.н., LL.M Спикеры: Сергей Климкин, профессор Университета Нархоз, к.ю.н.

Игорь Колупаев, советник юридической фирмы "Baker&McKenzie", к.ю.н.

Елена Нестерова, ассоциированный профессор ВШП "Адилет" Каспийского университета, к.ю.н.

Светлана Штополь, партнер юридической фирмы "Integrites". Читайте также Военные билеты "оцифровали" в Казахстане Токаев намерен вернуть казахстанских ученых из-за рубежа Что может повысить качество жизни казахстанцев, рассказал президент

Следите за новостями zakon.kz в: