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Принудительный выкуп доли у участника ТОО

Принудительный выкуп доли у участника ТОО, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 15:00 Фото: pixabay
Смотрите на ПРАВМЕДИА заседание Клуба корпоративного права. В эфире обсудим вопросы принудительного выкупа доли у участника ТОО. Затронем специфику законодательного регулирования, доктрину и судебную практику.

Также на мероприятии прозвучат ответы на вопросы, которые поступили к нам в редакцию до эфира.

Модератор: Аскар Калдыбаев, Директор Центра корпоративного и банкротного права "Talpyn", к.ю.н., LL.M

Спикеры:

  • Сергей Климкин, профессор Университета Нархоз, к.ю.н.
  • Игорь Колупаев, советник юридической фирмы "Baker&McKenzie", к.ю.н.
  • Елена Нестерова, ассоциированный профессор ВШП "Адилет" Каспийского университета, к.ю.н.
  • Светлана Штополь, партнер юридической фирмы "Integrites".

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