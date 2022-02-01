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Законодательство РК
16:03 01.02.2022

Токаев поручил провести ревизию всех информсистем, разработанных госструктурами

компьютер, руки Фото: pxhere
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции, Zakon.kz.

Президент отдельно остановился на вопросах работы информационных систем и баз данных.

Министерству цифровизации поручено провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами.

Какие задачи они выполняют, кто имеет доступ к ним, сколько на них затрачено средств, какая от них польза гражданам и государству. В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как «Электронное правительство», который реально облегчает получение государственных услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому не нужных ресурсов. Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Стативкина
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