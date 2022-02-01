В Алматы раскрыли двойное убийство 22-летней давности

Как рассказал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов, расследование преступлений прошлых лет – одно из основных приоритетных направлений деятельности следственного управления департамента полиции. Оно требует от следователей и криминалистов тщательного анализа материалов уголовного дела, внимания к деталям, опыта, изобретательности и творческого подхода к решению рабочих задач.

Так, упорный труд офицеров ДП города Алматы помог раскрыть двойное убийство, имевшее место в Алматы в 1999 году. Неочевидное преступление, совершенное 22 года назад, долгое время оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых свидетелей и наличия лишь косвенных доказательств. Следователи смогли выстроить грамотный алгоритм работы и добиться успеха в расследовании. Рустам Абдрахманов

В результате, по его словам, 26 декабря прошлого года подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался мужчина, 1965 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения «содержание под стражей».