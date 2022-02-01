Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:58 01.02.2022

В Алматы раскрыли двойное убийство 22-летней давности

задержан за двойное убийство Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы раскрыли двойное убийство, совершенное в 1999 году, передает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов, расследование преступлений прошлых лет – одно из основных приоритетных направлений деятельности следственного управления департамента полиции. Оно требует от следователей и криминалистов тщательного анализа материалов уголовного дела, внимания к деталям, опыта, изобретательности и творческого подхода к решению рабочих задач.

Так, упорный труд офицеров ДП города Алматы помог раскрыть двойное убийство, имевшее место в Алматы в 1999 году. Неочевидное преступление, совершенное 22 года назад, долгое время оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых свидетелей и наличия лишь косвенных доказательств. Следователи смогли выстроить грамотный алгоритм работы и добиться успеха в расследовании.Рустам Абдрахманов

В результате, по его словам, 26 декабря прошлого года подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался мужчина, 1965 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Лариса Черненко
Алматы
Мужчина бросил двухлетнего ребенка в алматинской больнице и скрылся
31.01.2022
Больше трех не собираться – карантин ужесточили в Атырауской области
31.01.2022
В восьми регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
31.01.2022
Количество заболевших КВИ за сутки продолжает снижаться в Казахстане
01.02.2022
Дарига Назарбаева находится в отпуске без содержания — помощник
01.02.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости