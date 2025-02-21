#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Происшествия

Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО

Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 11:36 Фото: polisia.kz
В Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента полиции раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом 21 февраля 2025 года рассказали в ДП области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что полицейские раскрыли преступление, совершенное в 2004 году в Усть-Каменогорске при координации сотрудников прокуратуры ВКО.

"22 января 2004 года в одном из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако на тот момент преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование. Прошли годы, но работа над делом не прекращалась... В феврале 2025 года следствие вновь оживило дело, и оперативники провели ряд мероприятий, в ходе которых собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого".Пресс-служба ДП ВКО

В областной полиции уточнили, что 18 февраля подозреваемый в убийстве 20-летней давности был арестован по санкции суда.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – добавили в пресс-службе ДП ВКО.

3 февраля 2025 года стало известно, что в Уральске раскрыто двойное убийство, совершенное четверть века назад.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Бригада монтеров пострадала при взрыве в Петропавловске
Происшествия
22:45, 20 февраля 2025
Бригада монтеров пострадала при взрыве в Петропавловске
Две мини-теплицы для выращивания наркотических растений обнаружили в ВКО
Происшествия
22:06, 20 февраля 2025
Две мини-теплицы для выращивания наркотических растений обнаружили в ВКО
Подросток взял машину у родителей и с друзьями поехал к дедушке в Акмолинскую область
Происшествия
21:04, 20 февраля 2025
Подросток взял машину у родителей и с друзьями поехал к дедушке в Акмолинскую область
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: