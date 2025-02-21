Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО

Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО
Фото: polisia.kz
В Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента полиции раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом 21 февраля 2025 года рассказали в ДП области, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что полицейские раскрыли преступление, совершенное в 2004 году в Усть-Каменогорске при координации сотрудников прокуратуры ВКО.
"22 января 2004 года в одном из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако на тот момент преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование. Прошли годы, но работа над делом не прекращалась... В феврале 2025 года следствие вновь оживило дело, и оперативники провели ряд мероприятий, в ходе которых собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого".Пресс-служба ДП ВКО
В областной полиции уточнили, что 18 февраля подозреваемый в убийстве 20-летней давности был арестован по санкции суда.
"В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – добавили в пресс-службе ДП ВКО.
3 февраля 2025 года стало известно, что в Уральске раскрыто двойное убийство, совершенное четверть века назад.
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