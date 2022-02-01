Суд в Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении

Об этом сообщила местная телекомпания NRK.

Риск насилия, которое может совершить Брейвик, реален и равен тому, что было, когда ему впервые был вынесен обвинительный приговор. Заявление окружного суда

Слушания по прошению Брейвика об освобождении начались 18 января. Преступник, сменивший имя на Фьотольф Хансен, подал прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как террорист отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года в Норвегии произошло два теракта. Андерс Беринг Брейвик осуществил подрыв СВУ возле правительственного здания в Осло, после чего переоделся в форму полицейского и отправился на остров Утойя, где устроил массовый расстрел в молодежном лагере.

В результате действий террориста погибли 77 человек, более 300 пострадали. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году тюремного заключения.