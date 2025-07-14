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События

Бывший глава "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев проиграл суд по досрочному освобождению

бывший глава Экспо Талгат Ермегияев, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 17:21 Фото: Instagram/Талгат Ермегияев
В суде города Алатау рассмотрели ходатайство экс-главы "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева об условно досрочном освобождении (УДО), сообщает Zakon.kz.

14 июля 2025 года в пресс-службе Алматинского областного суда сообщили:

"В ходатайстве Т. Ермегияева об условно-досрочном освобождении отказано".

Талгат Ермегияев был осужден к 14 годам лишения свободы в июне 2016 года за получение взятки в 780 млн тенге и хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Суд обязал его выплатить почти 6 млрд тенге "Астана ЭКСПО-2017".

В 2017 году стало известно, что в колонии ему устроили привилегированные условия.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 17:21
Где мотает срок Талгат Ермегияев

В 2020 году Верховный суд отказал в пересмотре дела Ермегияева.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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