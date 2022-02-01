22:04 01.02.2022
Более 21 кг марихуаны изъяли полицейские Жамбылской области у местного жителя
Фото: pixabay
40-летнего местного жителя задержали на трассе Қарасу – Қорағаты в Меркенском районе. Наркотики он перевозил в мешке верхом на лошади.
По словам сотрудников Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области, общий вес наркотических веществ составил 21 кг 140 г.
Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС.
По его словам, наркотическое средство он заготовил еще в августе 2021 года в предпесковой зоне Меркенского района.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Пресс-секретарь ДП области Гульсара Мухтаркулова