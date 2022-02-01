Более 21 кг марихуаны изъяли полицейские Жамбылской области у местного жителя

40-летнего местного жителя задержали на трассе Қарасу – Қорағаты в Меркенском районе. Наркотики он перевозил в мешке верхом на лошади.

По словам сотрудников Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области, общий вес наркотических веществ составил 21 кг 140 г.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС.

По его словам, наркотическое средство он заготовил еще в августе 2021 года в предпесковой зоне Меркенского района.