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Законодательство РК
22:04 01.02.2022

Более 21 кг марихуаны изъяли полицейские Жамбылской области у местного жителя

Изъятая марихуана, Жамбылская область Фото: pixabay
Жамбылские полицейские задержали мужчину, перевозившего почти 22 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

40-летнего местного жителя задержали на трассе Қарасу – Қорағаты в Меркенском районе. Наркотики он перевозил в мешке верхом на лошади.

По словам сотрудников Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области, общий вес наркотических веществ составил 21 кг 140 г.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС.

По его словам, наркотическое средство он заготовил еще в августе 2021 года в предпесковой зоне Меркенского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Пресс-секретарь ДП области Гульсара Мухтаркулова

Константин Вноровский
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