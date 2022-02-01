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Законодательство РК
23:42 01.02.2022

Дождалась, когда уснет – малознакомая девушка украла $1500 у жителя Нур-Султана

Девушка урала деньги, Нур-Султан Фото: pixabay
К столичным полицейским обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что его обокрала малознакомая девушка. Украденная сумма составила 1500 долларов США, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал астанчанин, он в ночное время поехал с друзьями в караоке-бар. Находясь в заведении и употребив спиртные напитки, потерпевший познакомился с девушкой. Слово за слово, мужчина пригласил новую знакомую в номер отеля.

В отеле, дождавшись, когда мужчина уснет, девушка забрала из его портмоне деньги и скрылась.

В ходе розыскных мероприятий полицейскими была задержана 22-летняя девушка, которая призналась в краже. В настоящее время проводится досудебное расследование, проверяется ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба МВД РК

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