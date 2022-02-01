Дождалась, когда уснет – малознакомая девушка украла $1500 у жителя Нур-Султана

Как рассказал астанчанин, он в ночное время поехал с друзьями в караоке-бар. Находясь в заведении и употребив спиртные напитки, потерпевший познакомился с девушкой. Слово за слово, мужчина пригласил новую знакомую в номер отеля.

В отеле, дождавшись, когда мужчина уснет, девушка забрала из его портмоне деньги и скрылась.

В ходе розыскных мероприятий полицейскими была задержана 22-летняя девушка, которая призналась в краже. В настоящее время проводится досудебное расследование, проверяется ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба МВД РК