Самолет, чудом избежавший катастрофы при посадке в Лондоне, попал на видео

Инцидент попал на видео, его опубликовало Daily Mail.

На видео самолет авиакомпании British Airways пытается приземлиться, хвост самолета ударяется о взлетно-посадочную полосу, а сам он раскачивается из стороны в сторону. Самолет почти перевернулся после захода на посадку из-за сильнейшего штормового ветра.

Свидетели утверждают, что можно увидеть пыль от краски, поднимающуюся с хвоста самолета, когда он ударился о землю во время неудачной попытки посадки.

К несчастному случаю мог привести сильный шторм. Однако пилот не растерялся и предпринял решительные действия. Самолет снова поднялся в воздух и ушел на второй круг.

По данным Daily Mail, за последние несколько дней на Великобританию обрушились сразу два шторма — «Малик» и «Корри». В результате около 30 тысяч человек остались без электричества, занятия в школах были отменены.