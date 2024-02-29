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Казахстанский и индийский самолеты чудом избежали столкновения на взлетной полосе

инцидент на взлетной полосе в Индии Фото: pixabay
22 февраля направлявшийся в Алматы борт FlyArystan на взлетной полосе аэропорта Мумбаи едва не столкнулся с самолетом Airbus A319 авиакомпании Air India, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, казахстанский самолет должен был вырулить на свою полосу и дождаться очереди, но перепутал свое место взлета. В это время индийский самолет уже начал разгоняться, но вовремя заметил движение борта FlyArystan, резко сбросил скорость и отказался взлетать. Отмечается, что это привело к часовой задержке вылета Air India в Доху. 

За комментарием по поводу инцидента редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу казахстанской авиакомпании.


"FlyArystan KC7858 Мумбаи – Алматы. Авиакомпания совместно с Международным аэропортом имени Чатрапати Шиваджи работает над установлением фактов в рамках детального рассмотрения инцидента", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиапассажиры компании FlyArystan не смогли вылететь из Мумбаи в Алматы. Zakon.kz стали известны причины произошедшего.

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