Нашлась бабушка двухлетнего ребенка, которого подобрали на улице

Нашлась родная бабушка Танирбергена. Ею оказалась 58-летняя жительница села Мерке. Теперь дальнейшую судьбу мальчика будут решать органы опеки, сообщает телеканал «Алматы».

Больница стала почти домом для двухлетнего Тони – так ласково прозвали его врачи, сообщает.

Полицейские нашли Танирбергена Тлепбаева 22 сентября на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека. Он сразу привлек их внимание, так как в прохладный осенний день мальчик был одет в легкую летнюю одежду, а рядом находился отец, который вызвал подозрение у полицейских.

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В больнице мальчика обследовали. Пока маленький пациент оставался в медучреждении, 36-летний отец обещал сделать документы и найти жилье. Дни шли, а забрать мальчика никто не спешил.

Мы привыкли к ребенку, и он к нам. Он уже начинает говорить. Улыбчивый такой, узнает нас, здоровается. Он полностью здоров. Полноценно питается, свободно играется, общительный мальчик. Ночью мы тоже здесь находимся с ним. Родители, особенно в такой момент, должны быть рядом. Как бы хотелось, чтобы родные нашлись. Педагог-воспитатель детской ГКБ №2 Гуляйым Акрамханова

История не оставила равнодушными и пользователей социальных сетей. Алматинцы приходили в больницу со сладостями в руках и искренним намерением позаботиться о мальчике.