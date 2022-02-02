07:33 02.02.2022
В Чили домработница с 15-летним стажем стала замминистра по делам женщин
Фото: Twitter/luzvidalh
Лус Видаль Уирикео многие годы работала в различных семьях в столичном регионе Чили и занимала должность главы профсоюза домработников, сообщает Zakon.kz.
Избранный президент Чили Габриэль Борич назначил будущих заместителей министров, одним из них стала домработница с 15-летним стажем, следует из сообщения президента страны в Twitter.
Борич опубликовал список замминистров. Среди них – замминистра по делам женщин и гендерной справедливости Лус Видаль Уирикео.
Женщина многие годы работала в различных семьях в столичном регионе Чили и занимала должность главы профсоюза домработников.