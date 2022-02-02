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Законодательство РК
07:47 02.02.2022

Субъекты естественных монополий обязали делать закупки в новом формате

Электронный формат Фото: pixabay
С 1 января 2022 года введено требование для субъектов естественных монополий о проведении закупок только через информационные системы электронных закупок, интегрированные с системой Национальной палаты предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

В прошлые годы субъекты естественных монополий производили закупки в электронной форме, но через размещение информации о каждой стадии процесса закупок на своем сайте. В случае отсутствия своего сайта – предоставлением уполномоченному органу для размещения на его площадке.

Теперь для осуществления закупок субъектам естественных монополий нужно пользоваться только Единым окном закупок, то есть осуществлять закупки на одной из шести электронных площадок, интегрированных с ним.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщил, что внесены соответствующие изменения в Правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий. Новшества направлены на повышение прозрачности процедуры закупок и добросовестной конкуренции среди поставщиков.

Благодаря новшеству расширится круг участвующих поставщиков путем участия в закупках субъектов естественных монополий других регионов, также исключаются географические границы, что приведет к расширению круга потенциальных поставщиков. Тем самым у представителей бизнеса расширяются возможности принимать участие в закупках субъектов естественных монополий всех регионов страны.КРЕМ МНЭ РК

В Антимонопольном органе добавили, что изменения распространяются только на закупки субъектов естественных монополий, которым утвержден тариф с применением затратного метода тарифного регулирования, за некоторыми исключениями (среди них госзакупки, закупки субъектов естественных монополий, чьи голосующие акции в размере 50% и более принадлежат национальному управляющему холдингу, закупки электрической и тепловой энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке, закупки субъектов естественных монополий малой мощности, закупки субъектов естественных монополий, затраты по которым не учитываются при утверждении тарифа).

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