Что изменится в закупках субъектов естественных монополий в 2025 году
Поправками установлено, что закупки проводятся субъектом естественной монополии с соблюдением следующих принципов:
- открытость и гласность проведения закупок;
- обеспечение всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках;
- добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;
- оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным РК.
В правила добавлена новая норма, в которой говорится:
Закупки товаров, работ, услуг способом конкурса проводятся посредством портала путем использования двухэтапных процедур.
Двухэтапные процедуры закупок товаров, работ, услуг посредством портала включает в себя следующие процедуры:
- конкурс среди отечественных товаропроизводителей;
- конкурс.
Документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, является Индустриальный сертификат, выданный Национальной палатой предпринимателей РК.
Также указывается, что при признании не состоявшимися закупок, среди потенциальных поставщиков, включенных в реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг, заказчик принимает решение об осуществлении закупок среди иных потенциальных поставщиков в порядке, установленном Правилами.
Для субъектов естественной монополии сокращен срок публикации конкурсной документации с 10 до 7 рабочих дней до дня окончания приема конкурсных заявок.
Помимо этого, сокращен срок рассмотрения конкурсной комиссией конкурсных заявок потенциальных поставщиков с 5 до 3 рабочих дней со дня окончания представления конкурсной заявки.
Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе принимается в течение 3 рабочих дней со дня окончания представления конкурсных заявок и размещается секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске к участию в конкурсе на портале с автоматическим уведомлением по электронной почте потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе.
Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не формируется в случае отсутствия потенциальных поставщиков, несоответствующих требованиям пункта 152 настоящих Правил.
Члены конкурсной комиссии подписывают Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе.
Кроме того указывается, что Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.
С 10 до 6 рабочих дней сокращен срок, который предоставляют Конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса со дня вскрытия конкурсных заявок.
Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.