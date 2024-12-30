Что изменится в закупках субъектов естественных монополий в 2025 году

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики приказом от 24 декабря 2024 года изменил Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что закупки проводятся субъектом естественной монополии с соблюдением следующих принципов:

открытость и гласность проведения закупок;

обеспечение всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках;

добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;

оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным РК.

В правила добавлена новая норма, в которой говорится:





Закупки товаров, работ, услуг способом конкурса проводятся посредством портала путем использования двухэтапных процедур.

Двухэтапные процедуры закупок товаров, работ, услуг посредством портала включает в себя следующие процедуры:

конкурс среди отечественных товаропроизводителей;

конкурс.

Документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, является Индустриальный сертификат, выданный Национальной палатой предпринимателей РК.

Также указывается, что при признании не состоявшимися закупок, среди потенциальных поставщиков, включенных в реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг, заказчик принимает решение об осуществлении закупок среди иных потенциальных поставщиков в порядке, установленном Правилами.

Для субъектов естественной монополии сокращен срок публикации конкурсной документации с 10 до 7 рабочих дней до дня окончания приема конкурсных заявок.

Помимо этого, сокращен срок рассмотрения конкурсной комиссией конкурсных заявок потенциальных поставщиков с 5 до 3 рабочих дней со дня окончания представления конкурсной заявки.

Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе принимается в течение 3 рабочих дней со дня окончания представления конкурсных заявок и размещается секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске к участию в конкурсе на портале с автоматическим уведомлением по электронной почте потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе.

Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не формируется в случае отсутствия потенциальных поставщиков, несоответствующих требованиям пункта 152 настоящих Правил.

Члены конкурсной комиссии подписывают Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе.

Кроме того указывается, что Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.

С 10 до 6 рабочих дней сокращен срок, который предоставляют Конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса со дня вскрытия конкурсных заявок.

Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.