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Законодательство РК
08:38 02.02.2022

За сутки от COVID-19 скончались 18 казахстанцев

COVID-19 Казахстан 2 февраля Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363+ и 1227-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 2 февраля 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 283 пациента, на амбулаторном уровне – 125 307.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 446 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 168;

  • на аппарате ИВЛ – 84.

Коронавирус Казахстан 2 февраля

Фото: Минздрав РК

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