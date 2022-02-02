08:38 02.02.2022
За сутки от COVID-19 скончались 18 казахстанцев
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363+ и 1227-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 2 февраля 2022 года предоставил Минздрав РК.
В стационарах лечатся 10 283 пациента, на амбулаторном уровне – 125 307.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 446 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 168;
на аппарате ИВЛ – 84.
Фото: Минздрав РК
Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
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