За сутки от COVID-19 скончались 18 казахстанцев

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 2 февраля 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 283 пациента, на амбулаторном уровне – 125 307.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 446 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 168;

на аппарате ИВЛ – 84.

Фото: Минздрав РК