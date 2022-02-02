Пленарное заседание Мажилиса – 2 февраля 2022 года

Депутаты рассмотрят проекты Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам племенного животноводства» (первое чтение), «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза».

Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК».

1 февраля Ерлан Кошанов был избран председателем Мажилиса Парламента РК.