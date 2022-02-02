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Законодательство РК
10:00 02.02.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 2 февраля 2022 года

Мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам племенного животноводства» (первое чтение), «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза».

Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК».

1 февраля Ерлан Кошанов был избран председателем Мажилиса Парламента РК.

Анастасия Стативкина
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