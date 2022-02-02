Госдолг США достиг рекордной отметки в $30 трлн

В докладе ведомства в графе «общий государственный долг» указана сумма в $30,012 трлн. Этот показатель стал рекордным за все время его существования. Причиной роста долга стали средства, которые власти Штатов потратили на смягчение последствий пандемии.

Потолок госдолга сейчас находится на уровне $31,4 трлн.

Как пишет The New York Times, государственный долг достиг данной отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировали финансисты. В качестве причины издание указывает расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Деньги на эти цели выделялись из заемных средств.

С конца 2019 года госдолг США вырос на $7 трлн, указывает CNN.