Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:28 02.02.2022

Госдолг США достиг рекордной отметки в $30 трлн

валюта сша Фото: pixabay
По данным Минфина, государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов, передает Zakon.kz.

В докладе ведомства в графе «общий государственный долг» указана сумма в $30,012 трлн. Этот показатель стал рекордным за все время его существования. Причиной роста долга стали средства, которые власти Штатов потратили на смягчение последствий пандемии.

Потолок госдолга сейчас находится на уровне $31,4 трлн.

Как пишет The New York Times, государственный долг достиг данной отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировали финансисты. В качестве причины издание указывает расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Деньги на эти цели выделялись из заемных средств.

С конца 2019 года госдолг США вырос на $7 трлн, указывает CNN.

Оксана Житникова
США
Токаев призвал пересмотреть направления антикоррупционной деятельности
01.02.2022
Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление
01.02.2022
Дарига Назарбаева находится в отпуске без содержания — помощник
01.02.2022
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации президента
01.02.2022
«Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов – Айдар Арифханов
01.02.2022
Главная Топ LIVE Все