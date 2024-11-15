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Впервые в истории госдолг США достиг рекордного показателя

госдолг США, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 19:30 Фото: Zakon.kz
Впервые в истории государственный долг США достиг отметки в 36 трлн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации сервиса US Debt Clock, на 19:00 по времени Астаны в строке государственного долга сумма достигла рекордного показателя в 36 трлн долларов. В графе фактического дефицита федерального американского бюджета сумма в 2,2 трлн долларов.

Отметим, что, согласно данным бюджетного комитета палаты представителей страны, госдолг США до сих пор показывает 35,95 трлн долларов.

Ранее сообщалось, на кого перейдут долги казахстанцев, признанных банкротами.

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