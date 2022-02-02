Заметные инвестиции: почти 45 млрд тенге привлек Капшагай

По данным исследователей Energyprom.kz, за январь-ноябрь 2021 года инвестиции в основной капитал в Капшагае достигли 44,7 млрд тг — сразу на 23,7% больше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2020-го объем капвложений составлял 36,1 млрд тг.

Стоит отметить, что вложения увеличиваются из года в год.

44% капитальных инвестиций в Капшагае было направлено в сферу услуг и приема гостей: 19,7 млрд тг — сразу на 90,9% больше, чем годом ранее.

В тройку лидирующих отраслей также вошли обрабатывающая промышленность (6,2 млрд тг, плюс 2,4% за год) и оптовая и розничная торговля, а также авторемонт (5 млрд тг плюс 62,3%), – уточнили эксперты.

Согласно плану социально-экономического развития города, инвестиционная поддержка будет увеличиваться и далее.