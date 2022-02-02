09:38 02.02.2022
Заметные инвестиции: почти 45 млрд тенге привлек Капшагай
Фото: Zakon.kz
Инвестиции — главный источник процветания и развития. Одним из примеров городов областного значения, получивших заметную инвестиционную поддержку, является Капшагай, сообщает Zakon.kz.
По данным исследователей Energyprom.kz, за январь-ноябрь 2021 года инвестиции в основной капитал в Капшагае достигли 44,7 млрд тг — сразу на 23,7% больше, чем годом ранее.
В аналогичном периоде 2020-го объем капвложений составлял 36,1 млрд тг.
Стоит отметить, что вложения увеличиваются из года в год.
44% капитальных инвестиций в Капшагае было направлено в сферу услуг и приема гостей: 19,7 млрд тг — сразу на 90,9% больше, чем годом ранее.
В тройку лидирующих отраслей также вошли обрабатывающая промышленность (6,2 млрд тг, плюс 2,4% за год) и оптовая и розничная торговля, а также авторемонт (5 млрд тг плюс 62,3%), – уточнили эксперты.
Согласно плану социально-экономического развития города, инвестиционная поддержка будет увеличиваться и далее.
Так, по прогнозу, вложения в 2022 году должны быть увеличены на 6%, в 2023-м — на 7,2%, в 2024-м — на 7,5%, в 2025-м — на 8%.