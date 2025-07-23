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Экономика и бизнес

Экономика в действии: Кокшетау привлек 63 млрд тенге инвестиций и создал тысячи рабочих мест

Кокшетау привлек 63 млрд тенге инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:11 Фото: УВП Акмолинской области
За первое полугодие 2025 года экономика Кокшетау выросла почти по всем ключевым направлениям. Инвестиции, промышленность, строительство, малый бизнес – везде зафиксированы рекордные показатели. А главное – эти успехи уже ощущают сами горожане.

Эти итоги были озвучены акимом Кокшетау Ануаром Кумпекеевым 23 июля 2025 года в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций Акмолинской области.

Как отметил аким Ануар Кумпекеев, в экономику Кокшетау привлечено более 63 млрд тенге инвестиций, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня. Это стало возможным благодаря запуску масштабных проектов: строительство новой многопрофильной больницы, школ, жилых комплексов, торгово-развлекательных центров, заводов по переработке зерна и комбикорма.

Объем строительных работ достиг 31 млрд тенге, а ввод жилья – более 96 тыс. м², включая коммерческие и индивидуальные дома.

В промышленности рост обрабатывающего сектора составил 140%, объем производства превысил 158 млрд тенге. Особенно развиваются сферы пищевой переработки, упаковки, логистики и здравоохранения.
На рынок труда Кокшетау также вышел с позитивными результатами: создано 2406 новых рабочих мест, что уже превысило годовой план на 138%. Уровень безработицы остается стабильно низким – 3,8%, молодежной – всего 2%. Дополнительно 12 представителей социально уязвимых категорий получили безвозмездные гранты для запуска собственного бизнеса.

"Город создает все условия для бизнеса, и бизнес отвечает взаимностью. Это эффективное партнерство на благо горожан", – отметил аким.

Фото: УВП Акмолинской области

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Айсулу Омарова
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