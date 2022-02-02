09:52 02.02.2022
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку
Фото: akorda.kz
Об этом написал на странице в Facebook Берик Уали.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии Nur Otan, – отметил пресс-секретарь президента.
Байбек являлся первым заместителем председателя партии с июня 2019 года.
28 января на съезде Nur Otan был утвержден новый состав Политического совета партии. Бауыржан Байбек в список не вошел.