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09:52 02.02.2022

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку

благодарность Фото: akorda.kz
Президент Казахстана поблагодарил Бауыржана Байбека за многолетнюю работу, сообщает Zakon.kz

Об этом написал на странице в Facebook Берик Уали.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии Nur Otan, – отметил пресс-секретарь президента.

Байбек являлся первым заместителем председателя партии с июня 2019 года.

28 января на съезде Nur Otan был утвержден новый состав Политического совета партии. Бауыржан Байбек в список не вошел.

Анастасия Московчук
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