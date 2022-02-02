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10:56 02.02.2022

Стас Покатилов спустя семь лет вернулся в ФК «Актобе»

Футбол Вратарь Актобе Фото: Instagram/f.c.kairat
Экс-вратарь алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов в новом сезоне будет защищать ворота «Актобе», сообщает Zakon.kz.

О возвращении 29-летнего голкипера в ряды западноказахстанцев сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Воспитанник уральской школы футбола уже выступал за «Актобе» в 2015 году. Кроме этого, у него имеется опыт игры за карагандинский «Шахтер» (2013-14), «Ростов» (2016) и «Кайрат» (2016-2021).

Стас Покатилов в составе «Актобе» и «Кайрата» был призером национального первенства и трехкратным обладателем Кубка Казахстана.

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