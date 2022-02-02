Стас Покатилов спустя семь лет вернулся в ФК «Актобе»

О возвращении 29-летнего голкипера в ряды западноказахстанцев сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Воспитанник уральской школы футбола уже выступал за «Актобе» в 2015 году. Кроме этого, у него имеется опыт игры за карагандинский «Шахтер» (2013-14), «Ростов» (2016) и «Кайрат» (2016-2021).

Стас Покатилов в составе «Актобе» и «Кайрата» был призером национального первенства и трехкратным обладателем Кубка Казахстана.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +300% к первому пополнению.