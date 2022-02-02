Лучшие фэнтезийные книги — что читают любители волшебных миров

Книги обладают свойством погружать читателя в мир грез, помогают раскрыть воображение, отвлечь от суровой реальности посредством загадочных миров на бумажных страницах. Лучше всего с такой задачей справляются книги в жанре фэнтези.

Жанр фэнтези в литературе зародился еще в 15 веке. Большое влияние на его развитие оказали рыцарские эпосы, мифы и легенды. В наше время по многим фэнтезийным сагам снимают фильмы и сериалы. Чаще зрители сначала знакомятся с кинематографией, а затем уже — с первоисточником. Тем не менее, жанр фэнтези в литературе был и остается одним из самых популярных у читателей.

Zakon.kz представляет подборку четырех «лучших» книг жанра: