Лучшие фэнтезийные книги — что читают любители волшебных миров
Книги обладают свойством погружать читателя в мир грез, помогают раскрыть воображение, отвлечь от суровой реальности посредством загадочных миров на бумажных страницах. Лучше всего с такой задачей справляются книги в жанре фэнтези.
Жанр фэнтези в литературе зародился еще в 15 веке. Большое влияние на его развитие оказали рыцарские эпосы, мифы и легенды. В наше время по многим фэнтезийным сагам снимают фильмы и сериалы. Чаще зрители сначала знакомятся с кинематографией, а затем уже — с первоисточником. Тем не менее, жанр фэнтези в литературе был и остается одним из самых популярных у читателей.
Zakon.kz представляет подборку четырех «лучших» книг жанра:
«Гарри Поттер и философский камень». Первая книга из культовой саги о «мальчике, который выжил» уверенно разместилась на лидирующем месте рейтинга. Горячо любимая и детьми, и взрослыми первая часть истории Гарри Поттера познакомит читателя с главными героями, со школой чародейства и волшебства «Хогвартс». В этой книге Гарри предстоит впервые встретиться со своим смертельным врагом и защитить от него философский камень, волшебную субстанцию, которая может превращать любой металл в золото и создавать эликсир бессмертия.
«Властелин колец». На втором месте рейтинга расположилась трилогия о Кольце Всевластия. Сюжет одной из самых популярных книг 20 века от автора Джона Рональда Толкина крутится вокруг маленького символа безграничной власти – кольца. «Властелин колец» является первым произведением в жанре «высокого фэнтези». В книге есть четкие границы добра и зла, света и тьмы. Главные герои противостоят Саурону, Властелину кольца, который стремится получить свое Кольцо Всевластья, что когда-то покинуло его. Если Властелин получит его обратно, то на всех жителей Средиземья обрушится тьма.
В произведениях жанра фэнтези существует свой мир, вселенная, которые живут по уникальным законам и правилам. Эти нормы не совпадают с нормами реальности. А также, в этом жанре много магии.
«Хроники Нарнии». Цикл из семи фэнтезийных повестей от автора Клайва Льюиса. В центре повествования – страна Нарния, в которой животные разговаривают, магия используется повсеместно, а добро борется со злом. А также в каждой части цикла есть люди, которые согласно пророчеству должны править Нарнией. У персонажей есть прообразы из греческой и римской мифологии, а также в книгах содержатся намеки на христианские идеи.
«Игра Престолов». Первая книга из саги «Песнь льда и пламени» о стране, созданной Джорджем Мартином под названием Вестерос. В первой книге автор представляет читателям персонажей и дает начало той самой «игре престолов», битве за Железный трон. Этот цикл интересен тем, что в нем очень много отсылок к истории: война Алой и Белой роз, рыцарство, орды дотракийцев, очень напоминающих армию Чингисхана. А также весь облик страны очень схож с атмосферой средневековой монархии.