Чтение на лето: лучшие книги от казахстанских авторов

Название книги выражает глубокое уважение автора к истине, честности и моральным ценностям. Жизнь и деятельность Кунаева основывались на этих принципах. Он трудился на пути сохранения справедливости и правды в обществе и внес значительный вклад в развитие Казахстана. Кунаев призывает молодежь, членов общества отстаивать правду и бороться за справедливость. В книге есть интересные факты о жизни Сталина, Маленкова, Булганина, Хрущева, Косыгина, Брежнева, Андропова и даже Горбачева.