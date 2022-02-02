София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях

Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался «Омикрон». Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений, – отметила она на странице в Instagram.

Ротару поблагодарила врачей.

Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! – добавила она.

В комментариях к публикации Николай Басков и Максим Галкин пожелали ей скорейшего выздоровления.