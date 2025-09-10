Алла Пугачёва дала большое интервью и обратилась к поклонникам

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России, сообщает Zakon.kz.

76-летняя Примадонна поблагодарила их. "Спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы и сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить: "Молчите", я это знаю. Тяжело, я их люблю", – сказала Алла Пугачёва и расплакалась в интервью "Скажи Гордеевой" 10 сентября 2025 года. Она призвала своих поклонников научиться "стремиться к хорошему, доброму, красивому". "Не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете", – добавила Алла Пугачёва. Ранее Максим Галкин показал, как отдыхает с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Риге. Подписчики юмориста, комментируя семейные фото, отметили: "Детки взрослеют, родители молодеют".

