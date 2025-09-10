#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва дала большое интервью и обратилась к поклонникам

российская эстрадная певица Алла Пугачёва, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 20:21 Фото: YouTube/skazhigordeevoy
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России, сообщает Zakon.kz.

76-летняя Примадонна поблагодарила их.

"Спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы и сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить: "Молчите", я это знаю. Тяжело, я их люблю", – сказала Алла Пугачёва и расплакалась в интервью "Скажи Гордеевой" 10 сентября 2025 года.

Она призвала своих поклонников научиться "стремиться к хорошему, доброму, красивому".

"Не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете", – добавила Алла Пугачёва.

Ранее Максим Галкин показал, как отдыхает с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Риге. Подписчики юмориста, комментируя семейные фото, отметили: "Детки взрослеют, родители молодеют".

