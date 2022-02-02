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11:30 02.02.2022

Канал поставки мефедрона ликвидировали в Алматинской области

мефедрон Фото: polisia.kz
В результате взаимодействия служб по контролю за наркотиками МВД Казахстана и России в Алматинской области пресечен канал сбыта мефедрона, передает Zakon.kz.

Задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято 2,5 кг «синтетики».

Наркотики были расфасованы в пять герметичных полиэтиленовых пакетов и упакованы в серый строительный мешок.

Установлено, что эту крупную партию он должен был перепрятать в другое место, более удобное для последующей перевозки в Нур-Султан, где планировалась розничная реализация наркотиков.

Начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств». Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к делу, а также каналы поставки наркотиков. Замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев

Анастасия Стативкина
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