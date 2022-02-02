Канал поставки мефедрона ликвидировали в Алматинской области

Задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято 2,5 кг «синтетики».

Наркотики были расфасованы в пять герметичных полиэтиленовых пакетов и упакованы в серый строительный мешок.

Установлено, что эту крупную партию он должен был перепрятать в другое место, более удобное для последующей перевозки в Нур-Султан, где планировалась розничная реализация наркотиков.

Начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств». Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.