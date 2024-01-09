В Астане ликвидировали крупный канал поставки мефедрона

МВД с Антикором ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков в столицу из Алматы, сообщает Zakon.kz.

6 января при получении крупной партии наркотиков в Астане задержан житель Павлодарской области, у которого при обыске автомобиля изъяли 16 полиэтиленовых пакетов, в которых было расфасовано 4,8 кг синтетического наркотика мефедрон, электронные весы и 500 штук zip-пакетов для упаковки.

В это же время в Алматы задержан отправитель наркотиков, в ходе обыска квартиры которого обнаружены и изъяты пять пластмассовых контейнеров с наркотическим средством, платежные карты банков второго уровня, денежные средства в сумме 1,3 млн тенге и электронные весы.





"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде ареста", – сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

Ранее сообщалось, что семеро человек осуждены от 3 до 16,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстана.

