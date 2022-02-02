Правила функционирования механизма прослеживаемости товаров утвердили в РК

Национальной системой прослеживаемости в Казахстане является ИС ЭСФ.

Правилами определены обязательства лиц, осуществляющих оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, а также установлены товары, на которые не распространяется действие правил, и товары, в отношении которых прослеживаемость не осуществляется.

Так, лицам, осуществляющими оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, подлежит:

оформлять сопроводительные документы в виде электронных документов, за исключением случая, когда оформление в виде электронных документов невозможно в связи с неисправностью информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи, отключением электроэнергии, а также в иных случаях, определяемых ЕЭК; оформлять сопроводительные документы на бумажном носителе в случае неисправности информационных систем с последующим вводом таких документов в национальную систему прослеживаемости в течение 15 календарных дней после даты устранения неисправности информационных систем; выписывать электронный счет-фактуру в соответствии с правилами ЭСФ, в том числе на основании оформленной сопроводительной накладной на товары; представлять полные и достоверные сведения, подлежащие включению в национальную систему прослеживаемости; осуществлять документооборот по прослеживаемости посредством виртуального склада по товарам, подлежащим прослеживаемости.

При этом не допускается перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС при отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений об операциях, связанных с таким перемещением, за исключением случая, когда такие сведения отсутствуют в национальной системе прослеживаемости в связи с неисправностью информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи, отключением электроэнергии, а также иных случаев, определяемых ЕЭК.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Документ вводится в действие с 12 февраля 2022 года.