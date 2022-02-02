Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:48 02.02.2022

Правила функционирования механизма прослеживаемости товаров утвердили в РК

правила прослеживаемости товаров Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра финансов РК от 27 января 2022 года утверждены Правила функционирования механизма прослеживаемости товаров, сообщает Zakon.kz.

Национальной системой прослеживаемости в Казахстане является ИС ЭСФ.

Правилами определены обязательства лиц, осуществляющих оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, а также установлены товары, на которые не распространяется действие правил, и товары, в отношении которых прослеживаемость не осуществляется.

Так, лицам, осуществляющими оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, подлежит:

  1. оформлять сопроводительные документы в виде электронных документов, за исключением случая, когда оформление в виде электронных документов невозможно в связи с неисправностью информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи, отключением электроэнергии, а также в иных случаях, определяемых ЕЭК;

  2. оформлять сопроводительные документы на бумажном носителе в случае неисправности информационных систем с последующим вводом таких документов в национальную систему прослеживаемости в течение 15 календарных дней после даты устранения неисправности информационных систем;

  3. выписывать электронный счет-фактуру в соответствии с правилами ЭСФ, в том числе на основании оформленной сопроводительной накладной на товары;

  4. представлять полные и достоверные сведения, подлежащие включению в национальную систему прослеживаемости;

  5. осуществлять документооборот по прослеживаемости посредством виртуального склада по товарам, подлежащим прослеживаемости.

При этом не допускается перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС при отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений об операциях, связанных с таким перемещением, за исключением случая, когда такие сведения отсутствуют в национальной системе прослеживаемости в связи с неисправностью информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи, отключением электроэнергии, а также иных случаев, определяемых ЕЭК.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Документ вводится в действие с 12 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Токаев призвал пересмотреть направления антикоррупционной деятельности
01.02.2022
Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление
01.02.2022
Условия развития коррупции никого особо не интересовали – Токаев
01.02.2022
Жанат Самат возглавила «Жасыл Даму»
01.02.2022
В Казахстане введен мораторий на повышение зарплаты депутатам, министрам и акимам
01.02.2022
Главная Топ LIVE Все