Обновлены правила работы механизма прослеживаемости товаров

Приказом министра финансов от 24 октября 2025 года утверждены Правила функционирования механизма прослеживаемости товаров, сообщает Zakon.kz.

Национальной системой прослеживаемости в Казахстане является ИС ЭСФ, которая обеспечивает учет и хранение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальной системы прослеживаемости, в том числе системы, предназначенной для хранения сведений из национальной системы прослеживаемости.

Указывается, что обмен содержащимися в национальных системах прослеживаемости сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях, совершаемых между лицами различных государств – членов ЕАЭС, осуществляется на регулярной основе.

Обмен содержащимися в национальных системах прослеживаемости сведениями о связанных с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости, операциях, предшествующих перемещению таких товаров с территории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства –члена ЕАЭС, осуществляется в соответствии со статьей 9 Соглашения.

Прослеживаемость прекращается по истечении пяти лет с даты включения в национальную систему прослеживаемости сведений о последней операции, связанной с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости, а если такие операции не осуществлялись, то по истечении пяти лет с даты поступления в национальную систему прослеживаемости сведений из декларации на товары или из заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, по которым такие товары помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо по истечении менее продолжительного срока, определяемого ЕЭК в отношении отдельных категорий товаров, подлежащих прослеживаемости.

Если товары, подлежащие прослеживаемости, исключены из перечня, утвержденного ЕЭК, прослеживаемость прекращается до истечения указанного срока или определенного ЕЭК.

Предусмотрено, что налогоплательщики, осуществляющие оборот товаров, подлежащих прослеживаемости:

оформляют сопроводительные документы в виде электронных документов, за исключением случая, когда оформление в виде электронных документов невозможно в связи с неисправностью информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и информационно-телекоммуникационной сети интернет), отключением электроэнергии, а также в иных случаях, определяемых ЕЭК;

оформляют сопроводительные документы на бумажном носителе в случае неисправности информационных систем с последующим вводом таких документов в национальную систему прослеживаемости в течение 15 календарных дней после даты устранения неисправности информационных систем;

после даты устранения неисправности информационных систем; представляют полные и достоверные сведения, подлежащие включению в национальную систему прослеживаемости;

выписывают электронный счет-фактуру, в том числе на основании оформленной сопроводительной накладной на товары;

осуществляют документооборот по прослеживаемости посредством виртуального склада по товарам, подлежащим прослеживаемости.

Согласно Соглашению, не подлежат перемещению товары, подлежащие прослеживаемости, с территории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – члена ЕАЭС при отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений об операциях, связанных с таким перемещением, за исключением случая, когда такие сведения отсутствуют в национальной системе прослеживаемости в связи с неисправностью информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи, отключением электроэнергии, а также в случаях, определяемых ЕЭК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила функционирования механизма прослеживаемости товаров утрачивают силу.