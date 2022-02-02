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12:02 02.02.2022

Назван лучший бразильский футболист в Европе

Футбол Награда Лучший бразилец Фото: Instagram/neymarjr
29-летний нападающий французского «Пари Сен-Жермена» Неймар объявлен лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе, сообщает Zakon.kz.

Форвард «ПСЖ» награжден премией Samba Gold по итогам 2021 года. Данная награда вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в европейском первенстве.

Неймар выступает в футболке ПСЖ с 2017 года, когда перешел из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро, его контракт рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 90 млн евро.

Из-за травмы Неймар не играет с 28 ноября 2021 года, его возвращение планируется уже в ближайшие время. В текущем сезоне бразилец сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил три гола и сделал три передачи.

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