Спорт

ФИФА назвала лучшего футболиста года

Усман Дембел, ФИФА, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 00:00 Фото: ФИФА
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле стал обладателем награды The FIFA Best как лучший футболист года, сообщает Zakon.kz.

В минувшем сезоне Дембеле вместе с парижским клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В составе сборной Франции форвард завоевал бронзовые медали Лиги наций.

Ранее в этом году Дембеле был также признан лучшим футболистом по версии журнала France Football и получил "Золотой мяч".

Награду ФИФА лучшему вратарю года получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за "Манчестер Сити". Тренером года по версии ФИФА был признан главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Вместе с тем, Айтана Бонмати была признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА третий год подряд.

Хотя "Барселона" и сборная Испании уступили в финалах Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и чемпионата Европы соответственно, Бонмати получила призы самым ценным игроком в обоих турнирах. Полузащитница также сыграла ключевую роль в завоевании "Барселоной" национального требла, отметили в ФИФА.

А ранее стало известно, что алматинский "Кайрат" вошел в топ-500 лучших футбольных клубов мира.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
