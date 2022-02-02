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12:32 02.02.2022

В Алматы приостановили точечную застройку на 19 участках

приостановление точечной застройки Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы приостановил точечную застройку на 19 участках до выяснения всех обстоятельств, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, в рамках поднимаемых населением вопросов и в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе.

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Однако выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства. В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в мкр. Самал-3, а также Достык,125 до выяснения всех обстоятельств.Акимат Алматы
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