В Алматы приостановили точечную застройку на 19 участках

По информации городского акимата, в рамках поднимаемых населением вопросов и в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе.

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