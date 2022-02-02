Плачевное состояние военкоматов отбивает желание служить в армии – депутат

Адресуя депутатский запрос заместителю премьер-министра Роману Скляру, депутат напомнила, что в 2019 году после трагических событий в городе Арыс глава государства в Послании народу Казахстана поручил провести работу по формированию боеспособной армии. Задача повышения престижа военной службы также нашла отражение в новой Концепции строительства и развития Вооруженных сил.

После январских событий в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вновь потребовал принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил, в том числе уделив особое внимание повышению престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы. Вполне очевидно, что только призывами к патриотическим чувствам и гражданскому долгу поставленную задачу решить не получится. Более того, согласно результатам социологических исследований Института общественной политики, только 12% молодежи от 14 до 20 лет в целях проявления своего патриотизма готовы пойти служить в армию, среди парней – каждый пятый. Депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская

По ее словам, для решения поставленной задачи необходимо принятие целого комплекса мер, в том числе изменение подходов в военно-патриотическом воспитании, улучшение условий прохождения воинской службы и оснащение армии, формирование системы социальной защиты и гарантий для военнослужащих. В данном контексте немаловажным является вопрос модернизации деятельности органов военного управления, называемых в народе военкоматами.

Она добавила, что сегодня согласно Положению о местных органах военного управления за ними закреплен широкий спектр задач, и, по сути, они являются «воротами» армии. Помимо учета военнообязанных и призывников за местными органами военного управления закреплены функции по обеспечению территориальной обороны и защиты граждан, военной подготовке населения, контролю за организацией начальной военной подготовки и патриотического воспитания, а также их обеспечению.

Именно военкоматы ответственны за проведение военно-профессиональной ориентации и отбор граждан на воинскую службу, проведение информационно-пропагандистской работы по призыву и добровольному поступлению граждан на воинскую службу. Однако в ходе посещения военкоматов во время выезда в регионы было выявлено, что зачастую состояние «парадного входа» нашей армии отбивает желание продолжать путь и не сулит ничего хорошего. Так, например, здания расположения местных военных управлений и пунктов призыва находятся в удручающем состоянии. Каждое второе здание местных органов военного управления в Казахстане было построено свыше 50-ти лет назад, в том числе 12 – в довоенные годы. Порядка 70 военкоматов до сих пор находятся на печном отоплении. Из 207 зданий местных органов военного управления ремонт проводился только в 18-ти. Юлия Кучинская

По ее словам, на практике деятельность органов военного управления сведена к учету призывников, организации приписки и призыва граждан на срочную воинскую службу. Организация военно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях и среди молодежи строится на личном энтузиазме сотрудников органов по делам обороны. Так, парламентарий указала, что за последние годы численность работников военкоматов была сокращена на треть, тогда как функционал и задачи не менялись.

Таким образом, считаем необходимым кардинально пересмотреть деятельность органов военного управления, усилить их работу как центров военно-патриотического воспитания граждан. Помимо этого, необходимо провести оценку состояния зданий и материально-техническое оснащение местных органов военного управления. С учетом оценки и загруженности местных органов военного управления разработать план по их модернизации. Утвердить четкие критерии и требования по оснащению и содержанию зданий местных органов военного управления. Депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская

Также мажилисвумен считает важным внести изменения в Положение о местных органах военного управления РК в части их материального, технического, тылового, финансового и других видов обеспечения с четким разделением ответственности между Министерством обороны и местными исполнительными органами, в том числе в вопросах содержания административных зданий.