Депутат предложил обязать детей чиновников служить в армии

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении поправок по вопросам службы в резерве депутат Ринат Заитов предложить внести в закон норму, обязывающую детей высокопоставленных чиновников служить в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, он не слышал, чтобы дети чиновников, в частности, министров, служили в армии.

"Вы привели статистику, что около 90% (военнослужащих в армии. – Прим. ред.) составляет наша сельская молодежь, но я могу ошибаться, я не услышал, чтобы дети наших высокопоставленных чиновников, министров служили в войсках. Возможно ли предусмотреть норму, чтобы призывать детей высокопоставленных чиновников служить в армии?" – спросил Ринат Заитов.

В ответ на это министр оборона РК Руслан Жаксылыков отметил, что многие чиновники отправляют своих детей служить Родине.

"Тот, кто отправляет своих детей в армию, об этом не говорит. Патриотом нужно быть здесь (показывает на сердце. – Прим. ред.), а не на показуху. Я бы хотел привести пример – бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Калмуханбет Касымов, мой бывший командир, его два родных племянника, он их сам привел за руки и отдал служить солдатами. Уважаемый сенатор, тоже председатель комитета сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед – его сын по окончании престижной школы пошел служить солдатом срочной службы десантно-штурмовой бригады и сейчас курсант военного училища США. Разве это не пример?" Руслан Жаксылыков

По его мнению, выделять отдельную такую норму для сыновей министров, депутатов нет смысла, потому что закон один для всех.

"Но кто и как эту норму реализует, давайте спросим себя в первую очередь". Руслан Жаксылыков

Также на заседании депутаты обсудили и одобрили новый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве".

Как рассказал глава Минобороны, разработка проекта закона по вопросам службы в резерве обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования система мобилизационной подготовки и мобилизации. Разработанные поправки в законодательные акты позволят укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.