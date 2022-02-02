Нарциссизм – высокомерие или неуверенность в себе

Термин нарциссизм существует в психологии уже давно – с 19 века. Это психологическое свойство характера получило символичное название по древнегреческому мифу о самовлюбленном юноше Нарциссе, который из-за чрезмерного высокомерия был проклят богиней любви и влюбился в собственное отражение в воде. Умер юноша от любви к себе, неспособный оторвать взгляд от своего отражения.

В современном обществе встречается много нарциссов и порой мы наблюдаем признаки нарцисса и в себе.

Нарциссы – люди, которые кажутся всем высокомерными. Они считают, что их интересы превыше других. При этом они очень неуверенные в себе люди с довольно шаткой самооценкой. Иронично эти два фактора уживаются в одном человеке. Нарцисс не ощущает себя значимым и великим, а пытается показать важность посредством демонстрации своих достижений.

Основная проблема «нарциссов» в том, что они не осознают свое преимущество, не считают себя достойными любви и постоянно пытаются сделать что-то, чтобы заслужить чью-то положительную оценку. Это может плохо сказываться на самом человеке – в постоянном стремлении достичь высот со временем он не будет получать удовлетворения от своих достижений. Они могут воспринимать мелкие проявления критики, нетерпимы к сравнениям. И далеко не всегда их достижения столь ценны, какими они хотят показать их.

Причин возникновения нарциссизма у человека несколько.

Первая из них – взаимоотношения с родителями в детском возрасте. Не получив достаточной любви и похвалы от родителей, он отвергает попытки получить любовь от остальных людей и убеждает себя в том, что подарит себе любовь сам. Он бессознательно формирует идеальное представление о себе, к которому стремится.

Вторая причина тоже уходит корнями в детство. Пренебрежение мнением ребенка, игнорирование его потребностей, диктование задач, которых он должен достигнуть, со стороны родителей – весомые основания развития нарциссизма у ребенка в будущем. Он начинает думать, что ему нужно достичь определенных высот, чтобы его любили. Ложное представление о себе, привитое родителями, будет преследовать человека и в осознанном возрасте.

Людям довольно сложно выстраивать отношения с нарциссами – спустя какое-то время после общения они могут заметить, что ими манипулируют, потому что нарциссы подсознательно или даже сознательно выбирают себе спутников, на фоне которых они могли бы выглядеть лучше.