Нарциссизм – высокомерие или неуверенность в себе
Термин нарциссизм существует в психологии уже давно – с 19 века. Это психологическое свойство характера получило символичное название по древнегреческому мифу о самовлюбленном юноше Нарциссе, который из-за чрезмерного высокомерия был проклят богиней любви и влюбился в собственное отражение в воде. Умер юноша от любви к себе, неспособный оторвать взгляд от своего отражения.
В современном обществе встречается много нарциссов и порой мы наблюдаем признаки нарцисса и в себе.
Нарциссы – люди, которые кажутся всем высокомерными. Они считают, что их интересы превыше других. При этом они очень неуверенные в себе люди с довольно шаткой самооценкой. Иронично эти два фактора уживаются в одном человеке. Нарцисс не ощущает себя значимым и великим, а пытается показать важность посредством демонстрации своих достижений.
Основная проблема «нарциссов» в том, что они не осознают свое преимущество, не считают себя достойными любви и постоянно пытаются сделать что-то, чтобы заслужить чью-то положительную оценку. Это может плохо сказываться на самом человеке – в постоянном стремлении достичь высот со временем он не будет получать удовлетворения от своих достижений. Они могут воспринимать мелкие проявления критики, нетерпимы к сравнениям. И далеко не всегда их достижения столь ценны, какими они хотят показать их.
Причин возникновения нарциссизма у человека несколько.
Первая из них – взаимоотношения с родителями в детском возрасте. Не получив достаточной любви и похвалы от родителей, он отвергает попытки получить любовь от остальных людей и убеждает себя в том, что подарит себе любовь сам. Он бессознательно формирует идеальное представление о себе, к которому стремится.
Вторая причина тоже уходит корнями в детство. Пренебрежение мнением ребенка, игнорирование его потребностей, диктование задач, которых он должен достигнуть, со стороны родителей – весомые основания развития нарциссизма у ребенка в будущем. Он начинает думать, что ему нужно достичь определенных высот, чтобы его любили. Ложное представление о себе, привитое родителями, будет преследовать человека и в осознанном возрасте.
Людям довольно сложно выстраивать отношения с нарциссами – спустя какое-то время после общения они могут заметить, что ими манипулируют, потому что нарциссы подсознательно или даже сознательно выбирают себе спутников, на фоне которых они могли бы выглядеть лучше.
На самом деле, многие нарциссы – успешные и талантливые люди, которые постоянно стремятся к большему. Даже многие знаменитые люди страдают нарциссизмом и не осознают этого, ссылаясь на особенности характера.