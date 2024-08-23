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Какие знаки зодиака считаются главными нарциссами

Необычный гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 08:56 Фото: pixabay
Термин "нарциссизм" стал общеупотребительным, даже среди тех, кто никогда не углублялся в психологию. Астрологи назвали главных "нарциссов" среди знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Rsute.ru перечислили знаки, которые уверены в своем превосходстве и не стесняются это подчеркивать.

Лев

На первом месте среди нарциссичных знаков зодиака – Лев.

Львы уверены, что они умнее, привлекательнее и харизматичнее других. Однако их уверенность часто проявляется в доброжелательной форме. Лев с удовольствием делится советами и помогает окружающим, оставаясь позитивным и открытым. Находиться рядом с таким Львом одно удовольствие, пока вы не начнете конкурировать с ним. Лев не терпит соперничества и может стать токсичным и высокомерным, если его самооценка пострадает.

Козерог

Козерог добивается своих целей через упорный труд, что поднимает его самооценку на новый уровень. Они уверены в своем превосходстве, но не кичатся пустыми достижениями.

Для Козерога важнее построить успешную карьеру или основать компанию, чем уделять внимание семье. Эта ориентация на материальные успехи может приводить к семейным конфликтам, поскольку Козероги часто проявляют холодность и отстраненность. В основе их поведения лежит внутренняя неуверенность, из-за которой они стремятся доказать себе и окружающим свою ценность.

Водолей

С самого детства Водолеи чувствуют свою исключительность. Они обладают нестандартным мышлением, интересами в разных сферах жизни и множеством талантов. Эти качества питают их уверенность в своих силах, но не обязательно ведут к нарциссизму. Настоящее высокомерие Водолея проявляется в отношениях с близкими людьми. В таких ситуациях он может критиковать, принижать и вызывать чувство ревности у партнера, особенно если чувствует, что его свобода под угрозой.

Ранее астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили список самых аккуратных водителей по знакам зодиака.

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