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15:31 02.02.2022

Туман накроет большую часть Казахстана

туман, горы Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 февраля, передает Zakon.kz.

На большей части страны ожидается преимущественно погода без осадков.

В западных, северо-западных, восточных регионах ожидаются дождь, снег, гололед, усиление ветра. Местами по республике туман. РГП «Казгидромет»

На северо-западе Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере Карагандинской, на севере, в центре Кызылординской, на северо-западе, востоке Костанайской, на западе, севере, в центре Атырауской, на юге, в горных районах Туркестанской, ночью на юго-востоке, востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке – туман.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области на севере, юге, востоке ожидается туман, на северо-востоке усилится ветер 17-22 м/с.

В Жамбылской области на северо-западе и в горных районах ожидается гололед, на севере, в горных и предгорных районах – туман, на северо-востоке и в горных районах области – ветер.

Анастасия Стативкина
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