Туман накроет большую часть Казахстана 7 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием отрога антициклона на большей части страны ожидается ясная погода без осадков. Лишь на западе, и в горных районах юга Казахстана под влиянием атмосферных фронтов синоптики прогнозируют – дожди, и усиление ветра.

Также по стране ожидаются туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +6+8°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.