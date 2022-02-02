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16:46 02.02.2022

Джоковича могут не пустить на американские Мастерсы

Теннис Турнир США Фото: Instagram/djokernole
Первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить два крупных турнира за океаном из-за правил о вакцинации в США, сообщает Zakon.kz.

Имени лучшего теннисиста планеты может не оказаться в списке заявленных игроков на престижных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, которые начнутся 10 марта, – новый закон США разрешает въезд в страну иностранцев только с полной вакцинацией от коронавируса.

16 января серб был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Как будет на этот раз, разрешат ли американские власти Джоковичу участие в двух турнирах с медотводом или Новак пройдет вакцинацию, станет известно позже.

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Куандык Шынасилов
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