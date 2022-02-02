В Шымкенте зацвели подснежники

Первые фото подснежников появились в соцсетях 2 февраля. Жители города делятся между собой радостным событием.

"У меня тоже такие зацвели", "Давно я не видела эту красоту", – делятся шымкентцы.

Фото первых весенних цветов, распустившихся в январе, перепечатал городской паблик.

По информации синоптиков, температура воздуха в Шымкенте 2 февраля прогрелась до 10 градусов.