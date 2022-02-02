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18:36 02.02.2022

В Шымкенте зацвели подснежники

зацвели в Шымкенте Фото: pixabay
В Шымкенте в январе распустились подснежники. Об этом сообщают в соцсетях жители города, передает Zakon.kz.

Первые фото подснежников появились в соцсетях 2 февраля. Жители города делятся между собой радостным событием.

"У меня тоже такие зацвели", "Давно я не видела эту красоту", – делятся шымкентцы.

Фото первых весенних цветов, распустившихся в январе, перепечатал городской паблик.

По информации синоптиков, температура воздуха в Шымкенте 2 февраля прогрелась до 10 градусов.

Лариса Черненко
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