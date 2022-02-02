18:36 02.02.2022
В Шымкенте зацвели подснежники
Фото: pixabay
В Шымкенте в январе распустились подснежники. Об этом сообщают в соцсетях жители города, передает Zakon.kz.
Первые фото подснежников появились в соцсетях 2 февраля. Жители города делятся между собой радостным событием.
"У меня тоже такие зацвели", "Давно я не видела эту красоту", – делятся шымкентцы.
Фото первых весенних цветов, распустившихся в январе, перепечатал городской паблик.
По информации синоптиков, температура воздуха в Шымкенте 2 февраля прогрелась до 10 градусов.