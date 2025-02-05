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События

Подснежники зацвели в горах Туркестанской области

Подснежники зацвели в горах Туркестанской области , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 16:13 Фото: pixabay
В Туркестанской области распустились подснежники. Об этом рассказал гид Тимур Байгулов. Он также снял небольшое видео, опубликовав его на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован со следующей надписью: "На юг Казахстана пришла весна. 3 февраля 2025 год".

Сам Байгулов в кадре приговаривает:

"Зима не закончилась, но в Туркестанской области уже цветут подснежники. Смотрите, какая красота. Я нахожусь у подножья горы Казыгурт".

Название рода "подснежник" связано с ранним цветением растений: цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца).

  • Какая красота, нежность... Мир у ваших ног.
  • Весна уже совсем скоро.
  • Как я вам завидую! Как хочу тоже увидеть!
  • Какая красота!
  • Завидую, уже больше 20 лет я не видела подснежники.
  • Рахмет, что поделились этим.
  • Прелесть какая, – пишут пользователи Сети.

Ранее о погоде с 6 по 8 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, в эти дни в Астане все так же будет идти снег и мороз в 21 градус. В Алматы будет значительно теплее. Шымкент же и вовсе бьет рекорды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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