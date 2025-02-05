Подснежники зацвели в горах Туркестанской области

В Туркестанской области распустились подснежники. Об этом рассказал гид Тимур Байгулов. Он также снял небольшое видео, опубликовав его на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован со следующей надписью: "На юг Казахстана пришла весна. 3 февраля 2025 год".

Сам Байгулов в кадре приговаривает:

"Зима не закончилась, но в Туркестанской области уже цветут подснежники. Смотрите, какая красота. Я нахожусь у подножья горы Казыгурт".

Название рода "подснежник" связано с ранним цветением растений: цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца).

Какая красота, нежность... Мир у ваших ног.

Весна уже совсем скоро.

Как я вам завидую! Как хочу тоже увидеть!

Какая красота!

Завидую, уже больше 20 лет я не видела подснежники.

Рахмет, что поделились этим.

Прелесть какая, – пишут пользователи Сети.

Ранее о погоде с 6 по 8 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, в эти дни в Астане все так же будет идти снег и мороз в 21 градус. В Алматы будет значительно теплее. Шымкент же и вовсе бьет рекорды.