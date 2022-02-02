Авария с участием «скорой помощи» произошла в Павлодарской области

1 февраля около 14:10 в селе Коктобе Майского района на пересечении улиц Сейфуллина – Айтеке би произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины скорой медицинской помощи марки «Газ-А13G23» и автомашины Toyota Mark-2. Автомашина скорой медицинской помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В отношении 36-летнего водителя Toyota Mark-2 возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП. Материал направлен в Майский районный суд для принятия решения.