Массовая авария с участием автобуса и машины скорой помощи произошла в Уральске

21 января в Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали два легковых автомобиля, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО, столкновение произошло, когда скорая выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. В этот момент Toyota Camry и Haval были припаркованы рядом.

В результате аварии машина скорой помощи упала на бок. Отмечается, что пострадали двое взрослых и ребенок.

"Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка 2007 года рождения в областную детскую многопрофильную больницу. Ему диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение. 67-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в областную многопрофильную больницу. Сейчас их обследуют", – пояснили в Управлении здравоохранения ЗКО.

Ранее сообщалось, что ветер перевернул автобус с людьми в Карагандинской области.