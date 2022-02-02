Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:05 02.02.2022

Ночные грабители магазина попали на видео в Алматы

Ночью был ограблен магазин в Алматы на пересечении улиц Панфилова и Маметовой, передает Zakon.kz.

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Двое парней сначала пытались выломать дверь, но не вышло. Тогда они при помощи кирпича разбили стекло и все же проникли в здание.

Поступил вызов о том, что произошла кража. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Алмалинского района, произведен первичный сбор материала, в том числе осмотр места происшествия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК. Поимка подозреваемых – дело времени. Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

Елена Беляева
Алматы
Рост заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
02.02.2022
Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам
02.02.2022
Новый председатель Мажилиса Ерлан Кошанов выступил с обращением
02.02.2022
Парламент поддержал отмену пожизненного председательствования Елбасы в Совбезе
02.02.2022
Самолет, чудом избежавший катастрофы при посадке в Лондоне, попал на видео
02.02.2022
Главная Топ LIVE Все