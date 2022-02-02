Ночные грабители магазина попали на видео в Алматы

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Двое парней сначала пытались выломать дверь, но не вышло. Тогда они при помощи кирпича разбили стекло и все же проникли в здание.

Поступил вызов о том, что произошла кража. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Алмалинского района, произведен первичный сбор материала, в том числе осмотр места происшествия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК. Поимка подозреваемых – дело времени. Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек