Пять человек пострадали в ДТП при столкновении на алматинском тротуаре
По Маметовой в восточном направлении двигался автомобиль BMW третьей серии.
В это время по Панфилова в северном направлении направлялся автомобиль марки BYD.
Фото: Zakon.kz
Прямо на перекрестке два автомобиля столкнулись.
Фото: Zakon.kz
BMW протаранило в бок BYD. После этого BMW"закрутило", а BYD вылетело с проезжей части на тротуар. По счастливой случайности на нем не оказалось пешеходов.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадали оба водителя арендованного BYD и BMW, а также трое пассажиров из BMW.
Фото: Zakon.kz
Всех пятерых госпитализировали в ближайшие больницы.
Фото: Zakon.kz
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Пока остается неизвестным, кто начал движение на красный сигнал светофора.
Ранее момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области.