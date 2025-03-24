#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП при столкновении на алматинском тротуаре

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 03:10 Фото: Zakon.kz
Ночью 25 марта 2025 года в Алматы на пересечении улиц Маметовой-Панфилова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

По Маметовой в восточном направлении двигался автомобиль BMW третьей серии.

В это время по Панфилова в северном направлении направлялся автомобиль марки BYD.

Фото: Zakon.kz

Прямо на перекрестке два автомобиля столкнулись.

Фото: Zakon.kz

BMW протаранило в бок BYD. После этого BMW"закрутило", а BYD вылетело с проезжей части на тротуар. По счастливой случайности на нем не оказалось пешеходов.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали оба водителя арендованного BYD и BMW, а также трое пассажиров из BMW.

Фото: Zakon.kz

Всех пятерых госпитализировали в ближайшие больницы.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Пока остается неизвестным, кто начал движение на красный сигнал светофора.

Ранее момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Лисаковского предпринимателя обвиняют в насилии над несовершеннолетней
Происшествия
04:40, 25 марта 2025
Лисаковского предпринимателя обвиняют в насилии над несовершеннолетней
Водитель такси попал в аварию в Алматы прямо во время заказа
Происшествия
03:59, 25 марта 2025
Водитель такси попал в аварию в Алматы прямо во время заказа
Момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области
Происшествия
22:07, 24 марта 2025
Момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: