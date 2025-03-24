Пять человек пострадали в ДТП при столкновении на алматинском тротуаре

Ночью 25 марта 2025 года в Алматы на пересечении улиц Маметовой-Панфилова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

По Маметовой в восточном направлении двигался автомобиль BMW третьей серии.

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В это время по Панфилова в северном направлении направлялся автомобиль марки BYD.

Фото: Zakon.kz

Прямо на перекрестке два автомобиля столкнулись.

Фото: Zakon.kz

BMW протаранило в бок BYD. После этого BMW"закрутило", а BYD вылетело с проезжей части на тротуар. По счастливой случайности на нем не оказалось пешеходов.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали оба водителя арендованного BYD и BMW, а также трое пассажиров из BMW.

Фото: Zakon.kz

Всех пятерых госпитализировали в ближайшие больницы.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Пока остается неизвестным, кто начал движение на красный сигнал светофора.

Ранее момент жуткого наезда на велосипедиста зафиксировали камеры в Карагандинской области.